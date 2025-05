Beata Kozidrak zmaga się z chorobą. Odwołała koncerty

Beata Kozidrak kilka miesięcy temu odwołała swoje występy. Fani zespołu Bajm oraz wokalistki dowiedzieli się wówczas, że artystka zmaga się z chorobą. Medi informowały o tym, że piosenkarka trafiła do szpitala i poddała się leczeniu.

Reklama

Beata Kozidrak nie pojawia się publicznie. Jest w trakcie leczenia

Nie wiadomo, co dokładnie dolega Beacie Kozidrak. Informacji na temat choroby nie podano do publicznej informacji. Jedynie jej kolega po fachu i przyjaciel Krzysztof Cugowski wyznał w rozmowie z mediami, że od dawna wiedział o jej problemach. Ja już wiem od dawna, co się dzieje... - stwierdził w rozmowie z "Super Expressem".

W końcu sama Beata Kozidrak przerwała milczenie i zwróciła się do fanów na swoim Instagramie. Kochani moi, jestem w trakcie leczenia. Choroba zaskoczyła mnie tak nagle... Mnie, jak i was oczywiście. Wszyscy byliśmy na to nieprzygotowani - wyznała. Choć zapowiadano, że wróci z koncertami w marcu, tak się nie stało. Fani mieli nadzieję, że Beata Kozidrak pojawi się na gali rozdania Fryderyków. Nagrodę odebrała jednak z rąk Katarzyny Nosowskiej a podziękowała za nią na specjalnym nagraniu.

Bardzo chciałam osobiście odebrać tę wspaniałą nagrodę, ale lekarze postanowili inaczej, biorąc pod uwagę mój bezpieczny powrót do zdrowia. (...) Dziękuję zatem wszystkim, którzy zadecydowali o przyznaniu złotego Fryderyka właśnie mi. Nigdy nie marzyłam nawet, że moja muzyczna przygoda będzie tak długo trwała, nadając mojemu życiu sens. Udało mi się połączyć piękny, choć stresujący zawód z życiem prywatnym, z czego jestem bardzo dumna - powiedziała na nagraniu.

Nocne wieści od Beaty Kozidrak. Tymi słowami zwróciła się do fanów

Reklama

Przy okazji podziękowała swojemu mężowi i córkom. Dziękuje moim kochanym córkom, za to, że są ze mną w trudnych, jak i szczęśliwych chwilach. Dziękuję mojej siostrze Marioli za wsparcie zwłaszcza w okresie choroby. Dziękuję ci Andrzej za twórczy czas, kiedy rodził się Bajm, jeden z ważniejszych zespołów w naszym kraju. Dziękuję wiernym fanom, dla których moja muzyka, teksty, interpretacja są ważne- powiedziała.

Teraz ponownie przerwała milczenie. W nocy zamieściła na swoim Instagramie nowy wpis. Kolejny raz podziękowała fanom. Tym razem za życzenia z okazji 65. urodzin, które obchodziła 4 maja. Kochani, to wspaniałe uczucie poczuć, jak wiele osób pamiętało i celebrowało moje święto. Dziękuję za wszystkie piękne życzenia urodzinowe - napisała piosenkarka.