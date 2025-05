Z Anną, swoją przyszłą żoną, Marcin Miller poznał się w 1987 r., a trzy lata później para wzięła ślub. To właśnie u jej boku przeżył szczyt popularności. Intensywne koncertowanie, życie w trasie i ciągła obecność w mediach odbiły się na ich związku.

Poważny kryzys

Marcin Miller dużo pracował, koncertował i podróżował. Jego żona zajmowała się domem i dziećmi. Gwiazdor disco polo prowadził za to dość swobodne życie. Małżeństwo przeszło poważny kryzys z powodu jego zdrad. Anna Miller miała nawet zaproponować rozstanie, by nie przeszkadzać mężowi w karierze. Teraz przyznaje, że długo nie zdawał sobie sprawy z tego, jak bardzo oddalił się od rodziny.

"Po zdradzie życie się zmieniło"

"Po zdradzie życie bardzo się zmieniło. Wtedy był taki czas, że na niczym mi nie zależało. Uznałem: co ma być, to będzie. Całe szczęście, że u swego boku miałem i mam tak wspaniałą kobietę. Jakoś to wszystko zniosła. Płakała, przeżywała, ale to bardzo dzielna kobieta. Jej cierpliwość i upór były kluczem do naszego małżeńskiego szczęścia. Wyjaśniliśmy sobie wszystko. Doceniam to, co mam. Po każdym koncercie powrót do domu, żony i synów to wielkie szczęście" - mówił Marcin Miller w niedawnym wywiadzie dla magazynu "Świat i Ludzie".