Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu to festiwal muzyczny organizowany od 1963 roku. Co roku odbywa się w Opolu, najczęściej w czerwcu. Wydarzenie jest podsumowaniem sezonu artystycznego polskiego środowiska twórców i wykonawców piosenek. Miejscem organizacji festiwalu jest Amfiteatr Tysiąclecia. W całej historii festiwal nie odbył się tylko raz - było to w 1982 roku, kiedy wprowadzono w Polsce stan wojenny.

Wśród zaproszonych artystów znaleźli się w tym roku m.in. Edyta Górniak, Roxie Węgiel, Andrzej Seweryn, Magda Umer, Kuba Badach, Ewa Bem, Urszula Dudziak, Halina Frąckowiak, Grzegorz Turnau, Filip Lato, Majka Jeżowska, Stanisław Soyka, Ralph Kaminski i wielu innych.

Kiedy odbędzie się KFPP Opole 2025?

62. edycja Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej odbędzie się w dniach 12-15 czerwca 2025 roku. Organizatorzy przewidują, że tegoroczne wydarzenie przyciągnie kilkanaście tysięcy gości i widzów.

Koncert Debiuty Opole 2025

Pierwszego dnia odbędą się Debiuty, które rozpoczną się w czwartek o godz. 20. O nagrodę walczyć będą:

Błażej Latos z utworem „Głośniej”,

Monika Kowalczyk z utworem „Mam coś”,

Cieniu z utworem „Ona”,

Siostry Kafar z utworem „Oj biedna”,

Daniel Godson z utworem „Jest jak jest”,

Daria Adamczewska z utworem „Pamiętaj”,

Soulish z utworem „Kosmos”,

Stasiek Kukulski – laureat jesiennej edycji programu „Szansa na Sukces Opole 2025”, z utworem „Dla Ciebie bym mógł”,

Maks Tachasiuk – zwycięzca konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu, z utworem „Psy”.

Hip-hop wraca

pierwszego dnia 62. KFPP odbędzie się koncert hip-hopowy. Ten powróci na deski amfiteatru po 15 latach. Odbędzie się po Debiutach. "Uznajemy to za sukces. Po wielu latach udało nam się namówić hip-hopowców na powrót do Opola. Liczymy na przypływ młodych ludzi, którzy włączą Telewizję Polską i obejrzą koncert" - mówi Barbara Wróbel, producentka z TVP.

Koncert "Premiery" Opole 2025

W piątek, 13 czerwca podczas koncertu „Premiery” wystąpi 10 artystów, wybranych także przez radę artystyczną festiwalu.

Bovska – utwór „Dzwonisz”

Dominik Dudek – utwór „Też będziemy tęsknić”

Patrycja Markowska – utwór „Miłość, wiara, nadzieja”

Paulla – utwór „Na zawsze”

Pectus – utwór „Barraquito”

Poparzeni Kawą Trzy – utwór „Żyje się raz”

Sound ‘n’ Grace – utwór „Pierwszy krok”

Mateusz Ziółko – utwór „Prosta piosenka o miłości”

Katarzyna Żak – utwór „Bo jeśli miłość ma kres”

Ania Iwanek (zwyciężczyni audycji „The Voice of Poland”) – utwór „Nie dla nas”

"Zróbmy więc prywatkę..." - nostalgiczna podróż muzyczna

Sobotni wieczór zapowiada się wyjątkowo sentymentalnie. Publiczność wyruszy w muzyczną podróż do czasów, gdy piosenek słuchało się z radia, kaset czy winyli, a domowe imprezy przeciągały się do białego rana. Koncert przeniesie widzów do epoki największych przebojów, pierwszych miłości i niezapomnianych chwil spędzonych przy muzyce.

Wśród wykonawców znajdą się m.in. Budka Suflera, Wojciech Gąssowski, Izabela Trojanowska, Andrzej Rybiński, Papa D, Sławek Uniatowski, Olga Szomańska, Mateusz Ziółko, Anna Wyszkoni, Ania Rusowicz, Maciej Balcar, Ania Iwanek, Filip Lato, Maciej Miecznikowski i inni.

Niedziela, czyli „Trzy ćwiartki Jacka Cygana - urodziny" – wieczór z mistrzem słowa

Niedzielny koncert poświęcony będzie Jackowi Cyganowi - autorowi tekstów do ponad tysiąca utworów, które na stałe wpisały się w polską kulturę. Znane cytaty takie jak „całkiem spokojnie wypiję trzecią kawę”, „wypijmy za błędy”, „dary losu” czy „życie jest nowelą” to tylko niektóre z jego słynnych fraz.

Sam Jacek Cygan poprowadzi wydarzenie. Na scenie zobaczymy m.in. Andrzeja Seweryna, Grażynę Łobaszewską, Stanisława Soykę, Ralpha Kaminskiego, Mietka Szcześniaka, Edytę Górniak, Ryszarda Rynkowskiego, Annę Jurksztowicz, Majkę Jeżowską, Andrzeja Poniedzielskiego, Piotra Cugowskiego, Marcina Januszkiewicza, Magdę i Davida Beucherów, Mariusza Patyrę, Beatę Rybotycką, Jerzego Filara i innych.

"Małe tęsknoty" - koncert dedykowany twórczości Wojciecha Trzcińskiego

W programie znajdą się legendarne piosenki, napisane przez Wojciecha Trzycińskiego, które w oryginale wykonywali m.in. Krzysztof Krawczyk, Irena Jarocka, Anna Jantar i Zbigniew Wodecki.

Na scenie pojawią się zarówno artyści współpracujący z Trzcińskim, jak i młodsze pokolenie polskich wokalistów. Wystąpią m.in. Magda Umer, Edyta Geppert, Krystyna Prońko, Ewa Bem, Urszula Dudziak, Wanda i Banda, Andrzej Rybiński, Jan Borysewicz, Halina Frąckowiak, Ewa Dębicka Brzozowska z Alibabek, Grzegorz Turnau, Kuba Badach, Natalia Przybysz, Natalia Szroeder, Rubens, Mitch&Mitch, Ania Karwan, Katarzyna Cerekwicka, Roxie Węgiel, Jan Młynarski, Natalia Kukulska, Kasia Moś, Sławek Uniatowski, Katarzyna Groniec i inni.