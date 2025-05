"To będzie festiwal, jakiego nie było! Polsat Hit Festiwal to dowód na to, że nasza stacja to nie tylko najlepsze światowe formaty, ale również muzyczna rozrywka na najwyższym poziomie. Jak zawsze zapraszamy Państwa nie tylko do sopockiego amfiteatru, ale i przed telewizory. Nie może Was zabraknąć" - zapowiadał Edward Miszczak, dyrektor programowy stacji Polsat.

Nowa prowadząca

Wśród prowadzących tegoroczny Polsat Hit Festiwal znalazła się Ola Filipek z RMF FM. Dziennikarka tańczyła w tej edycji "Tańca z gwiazdami". Na początku nie dawano jej wielu szans, a okazało się, że świetnie radziła sobie na parkiecie. Na dodatek dzięki ogromnej sympatii widzów dotarła aż do szóstego odcinka.

Wracają przebojowe duety

Mietek Szcześniak ujawnił w "Halo, tu Polsat", co zaśpiewa na scenie w Operze Leśnej. - Zaproponuję brzmienie słowiańskie, bo przypomnimy z Edytą Górniak naszą „Dumkę na dwa serca - powiedział w rozmowie z Katarzyną Cichopek i Maciejem Kurzajewskim. Warto wspomnieć, że będzie to pierwszy wspólny występ gwiazd od 26 lat.

Goran Bregović będzie gościem specjalnym Polsat Hit Festiwal. Artysta wystąpi z Kayah, z którą wspólnie stworzyli jeden z najlepiej sprzedających się polskich albumów w historii - "Kayah i Bregović". Goran Bregović wystąpi wspólnie z Kayah. W czasie specjalnego koncertu będzie można usłyszeć przeboje z kultowej płyty "Kayah i Bregović", a także solowe hity bośniackiego twórcy.

Kto wystąpi podczas Polsat Hit Festiwal?