Teleturniej "Jeden z dziesięciu" wzbudza wiele emocji. Zwłaszcza wtedy, gdy pojawiają się w nim uczestnicy, którzy mają ogromną wiedzę i potrafią odpowiedzieć na większość, jeśli nawet nie na wszystkie pytania.

Tak było 24 kwietnia, kiedy w programie "Jeden z dziesięciu" pojawił się Artur Łasiński. To 43-letni ekonomista i księgowy z Warszawy. W rundzie finałowej teleturnieju udało mu się zdobyć 802 punkty.

Nazwany został "nowym rekordzistą", choć był to drugi najlepszy wynik w teleturnieju "Jeden z dziesięciu". Pierwszy wciąż należy do Artura Baranowskiego, który wziął udział w programie TVP w 2023 roku.

Niemniej wynik Artura Łasińskiego zachwycił wielu widzów. "Wielkie brawa", "Drugi wynik w historii i drugi raz zrobił to gracz o imieniu Artur" - pisali w sieci. Teraz Artur Łasiński wziął udział w finałowym odcinku teleturnieju "Jeden z dziesięciu". Oprócz niego wystąpili również:

Kamil Korzewka

Błażej Jagiełło

Przemysław Wawrzyński

Kazimierz Natoniewski

Ireneusz Dryk

Grzegorz Jonatowski

Dominik Rauer

Piotr Łoboda

Mateusz Wójcik.

Finał teleturnieju "Jeden z dziesięciu". Jak poradził sobie nowy rekordzista?

Już w pierwszej rundzie finału "Jeden z dziesięciu" odpadł Kazimierz Natoniewski. Do ścisłego finału przeszli: Artur Łasiński, Dominik Rauer oraz Piotr Łoboda. To właśnie on jako pierwszy odpadł w finałowej rundzie. Drugim, który zakończył grę był "nowy rekordzista" czyli Artur Łasiński. Program wygrał Dominik Rauer z wynikiem 152 punkty. Jak wyjaśnił Tadeusz Sznuk najlepszy w ostatecznym rankingu był jednak Artur Łasiński. Zdobył łącznie 973 punkty i został rekordzistą formatu.