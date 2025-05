Met Gala, czyli wielki zlot gwiazd. Ciężarna Rihanna, Madonna cała na biało i różowa Shakira

Met Gala 2025 to najważniejszy wieczór świata mody. Jak co roku, w pierwszy poniedziałek maja, schody Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku stały się jedynym w swoim rodzaju wybiegiem, na którym największe gwiazdy zaprezentowały kreacje najsłynniejszych stylistów świata. Na czerwonym dywanie Met Gali błyszczeli aktorzy, muzycy, modele i inne gwiazdy. Otwarto uroczyście wystawę Instytutu Kostiumów „Superfine: Tailoring Black Style” będzie dostępna od 10 maja do 26 października. Jak się prezentowały gwiazdy? Zobaczcie te olśniewające kreacje.