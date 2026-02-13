Dorota Wellman od lat jest prezenterka telewizyjną. Swoją karierę zaczynała w TVP. W 2007 roku wraz z Marcinem Prokopem zmienili barwy stacji i przeszli do TVN. To właśnie tam od lat prowadzą program "Dzień dobry TVN".

Na co choruje Dorota Wellman?

To jedna z bardziej lubianych i barwnych par, które pojawiają się na wizji. Nie da się nie zauważyć, że to dzięki żartom i ciętemu językowi Doroty Wellman. Prezenterka słynie z tego, że choć rzadko udziela wywiadów, w tych nielicznych jest bardzo szczera i bez problemu opowiada o sprawach ważnych.

Tak było w programie "Mówię Wam". Dorota Wellman wyznała w tej rozmowie, że od lat zmaga się z chorobą, która utrudnia jej codzienne funkcjonowanie. Przyznała, że ta dolegliwość nie tylko wpływa na jej zdrowie, ale uniemożliwia jej pojawienie się w pracy.

Migrena Doroty Wellman. Z jakim rodzajem tej choroby się zmaga?

Tą chorobą, o której mówiła w programie Dorota Wellman, jest migrena. Z badań wynika, że cierpi na nią aż 3 mln Polaków. Prezenterka przyznała, że to naprawdę trudna do zniesienia dolegliwość.

To jest bardzo ciężka choroba. Rozwala głowę, traci się wzrok tak jak ja, traci się możliwość mówienia, traci się koordynację. (...) nie możesz pracować, jechać samochodem. No żyć normalnie - wyznała w rozmowie Dorota Wellman.

Ten rodzaj choroby, z którą zmaga się prezenterka, to migrena z aurą. To jedna z bardziej uciążliwych form tej choroby. Objawy tej migreny to:

zaburzenia mowy

zaburzenia widzenia

paraliż

To właśnie one sprawiają, że osoby zmagające się z tym rodzajem migreny nie mogą normalnie funkcjonować. Dorota Wellman podkreśla, że często migrena traktowana jest jako "zwykły ból głowy". Uważa, że osoby z migreną powinny być bardziej empatycznie traktowane, bo to choroba, na którą naprawdę się cierpi.

Po czym poznać, że to migrena?

Migrena to choroba, której atak rozpoczyna się od bólu głowy w okolicy skroniowej i pojawia się z jednej strony głowy. Ma on charakter silny, pulsujący. Zazwyczaj zwiększa się gdy wykonuje się aktywność fizyczną. Podczas ataków migreny mogą pojawiać się mdłości oraz światłowstręt. Bywa, że osoba, która cierpi na migrenę staje się nadwrażliwa na dźwięki.

Ile dni trwa migrena?

Atak migreny często:

trwa od kilku do 72 godzin

występuje epizodycznie

może być stanem przewlekłym

Nieleczona migrena może obejmować migrenowy zawał mózgu (udar niedokrwienny). Z kolei zbyt częste i nadmierne branie leków przeciwbólowych może sprawiać, że chory ma problemy z przewodem pokarmowym. Migrena może także zwiększać ryzyko depresji i zaburzeń lękowych.