Piotr Zelt zdobył popularność dzięki rolom w sitcomie "13 posterunek" i filmach takich jak m.in. "Kiler" oraz "Kiler-ów 2-óch". Prywatnie ma za sobą jedno nieudane małżeństwo i kilka burzliwych związków.

Głęboka fascynacja

Przed laty Piotr Zelt związał się z młodszą o 21 lat od niego Moniką Ordowska. Byłą wtedy modelką i miała na koncie tytuł Miss Warszawy. Nie uganiałem się za dziewczynami młodszymi o 20 lat ode mnie. Zobaczyłem tą jedną, która wydała mi się tak pogodna i odmienna od tego, co miałem wcześniej, że rzeczywiście uległem głębokiej fascynacji. W tym momencie nie patrzyłem w metrykę - powiedział aktora w rozmowie z Żurnalistą.

Dlaczego Piotr Zelt zrobił test na ojcostwo?

Mówiono, że lekarze zasugerowali aktorowi wykonanie testów na ojcostwo. Artysta w najnowszym wywiadzie odniósł się do tych rewelacji. Wspomniana młoda osoba zostawiła swojego poprzedniego partnera i związała się ze mną. Po jakimś czasie, kiedy się urodziło dziecko, dowiedziałem się, że ten były partner opowiada tu i ówdzie, że to on jest ojcem. I stąd to się wzięło, że postanowiłem sprawdzić. Ta historia z lekarzami to było wymyślone - powiedział Piotr Zelt.

Piotr Zelt zachorował na depresję

Te wydarzenia sprawiły, że Piotr Zelt zachorował. Zmagał się z depresja. To jego mama i siostra zauważyły, że dzieje się z nim coś niedobrego. One mnie w sposób mądry, ale bardzo skuteczny, ale też empatyczny, nakłoniły do tego, żebym poszukał pomocy - powiedział Piotr Zelt.