Związek Megan Fox i Machine Gun Kelly, który trwał od 2020 roku, niespodziewanie zakończył się w zeszłym roku. Stało się to tuż po tym, jak modelka ogłosiła, że jest w ciąży. Megan Fox, która ma już trzech synów z Brianem Austinem Greenem, teraz powitała na świecie córeczkę.

Machine Gun Kelly opublikował w nocy wpis, w którym dodał filmik Megan z nowo narodzoną pociechą. "Oto ona! Nasze niebiańskie nasionko" - napisała muzyk na Instagramie.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Tęczowe dziecko

Megan Fox w 2023 roku zdradziła, że poroniła, dlatego o jej córeczce mówi się jako o "tęczowym dziecku". Nigdy w życiu nie przeszłam przez coś tak trudnego. Mam trójkę dzieci, więc to było dla nas obojga bardzo trudne. Przebyłam szaloną podróż - sama i razem z nim, osobno i znów razem. Próbowałam odpowiedzieć sobie na pytania "Co to oznacza?", "Dlaczego to się stało?" - powiedziała w programie "Good Morning America" przy okazji promocji książki "Pretty Boys Are Poisonous".

Reklama

Burzliwy związek

Megan Fox i Machine Gun Kelly tworzyli bardzo burzliwy związek od 2020 r. Raper bywał niewierny, a Megan Fox mu wybaczała. Ostatecznie jednak doszło do rozstania. Machine Gun Kelly, który naprawdę nazywa się Colson Baker, ma 15-letnią córkę Casie z poprzedniego związku z Emmą Cannon.