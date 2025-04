Antek Królikowski wiódł swego czasu dosyć burzliwe życie. Gdy po raz drugi został ojcem i na świecie pojawiła się Jadwiga, postanowił się ustatkować.

Aktor znany m.in. z filmów Patryka Vegi przeniósł się do Wrocławia. To tam pracuje na planie serialu "Uroczysko". Aktor nie pokazuje się publicznie i żyje z dala od show-biznesu. Swoje życie prywatne pokazuje od czasu do czasu w sieci. W swoich mediach społecznościowych okazał zdjęcie małej Jadzi.

Antek Królikowski pokazał córkę

Antek Królikowski podpisał opublikowaną fotografię słowami: "Pół roczku szczęścia". Na komentarze fanów nie trzeba było długo czekać. Internauci obsypali ojca i dziewczynkę komplementami.

Ale słodziak; Jaka sliczna mała "króliczka"; Córeczka Tatusia nie da się ukryć - pisali. Moje cudne, kochane elfiki! Ale jak to zleciało?! U taty najlepiej, wiadomo - napisała Izabela, czyli partnerka Antka i matka Jadzi.

Córka Antka Królikowskiego podobna do dziadka?

Fani aktorka od razu doszukali się także podobieństwa do dziadka a ojca Antka Królikowskiego. Był nim znany aktor Paweł Królikowski. Akor zmarł w 2020 roku. Jejku mini "Kusy" - brzmiał jeden z komentarzy.