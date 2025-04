Jean-Claude Van Damme to jedna z największych gwiazd popularnego kina akcji lat 90. Filmy takie jak "Krwawy sport", "Kickboxer" czy "Lwie Serce" przyniosły mu miliony dolarów i wielką popularność.

Jean-Claude Van Damme zmagał się z problemami z alkoholem. W 1999 roku został skazany na trzy lata więzienia w zawieszeniu oraz ukarany grzywną w wysokości 1200 dolarów za prowadzenie samochodu pod wpływem.

Jean-Claude Van Damme z poważnymi oskarżeniami

Teraz gwiazdor kina akcji ma jednak prawdziwe kłopoty. Jak poinformowała stacja CNN, złożono zawiadomienie o popełnieniu poważnego przestępstwa przez aktora. Miał uprawiać seks z pięcioma kobietami, które były ofiarami handlu ludźmi. Kobiety te, pochodzące z Rumunii, miały zostać mu przedstawione jako "prezent" podczas imprezy w Cannes. Sprawą zajmuje się Rumuńska Dyrekcja ds. Ścigania Przestępczości Zorganizowanej i Terroryzmu (DIICOT).

Co na to aktor?

Adwokat Adrian Cuculis, reprezentujący jedną z domniemanych ofiar, twierdzi, że Van Damme był świadomy ich sytuacji. "Z zeznań świadków jasno wynika, że ​​Jean-Claude Van Damme wiedział, że te osoby są wykorzystywane" - twierdzi prawnik.

Podjęto już działania mające na celu sprowadzenie podejrzanych do Rumunii, gdzie będą zobowiązani do składania oficjalnych zeznań. Jean-Claude Van Damme nie odniósł się jeszcze w żaden sposób do tych zarzutów.