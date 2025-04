Krystian Wieczorek to aktor znany z seriali takich jak "Komisarz Alex" czy "M jak miłość". W tej drugiej produkcji wciela się w postać mecenasa Andrzeja Budzyńskiego, męża Magdy Marszałek, którą gra Anna Mucha.

Krystian Wieczorek ma młodszą o 17 lat żonę

Prywatnie aktor związany jest z Marią Wieczorek. Para wzięła ślub w 2016 roku. Dwa lata później urodziła się ich córka Aniela. Aktor jest starszy od swojej żony o 17 lat. Choć para rzadko opowiada o swoim prywatnym życiu, czasem robi wyjątek.

W rozmowie z portalem BlaskOnline wyznali, jak wygląda życie aktorskiej pary pod jednym dachem. Ludzie czasem zadają nam pytanie, jak my funkcjonujemy, bo nie dość, że razem w domu, to jeszcze spotykamy się w pracy? Dla nas to jest normalne i naturalne. Zresztą poznaliśmy się w pracy - powiedział Krystian Wieczorek.

Tak wygląda życie Krystiana Wieczorka i jego żony

Zapytani o to, kto zajmuje się ich pociechą, gdy obydwoje są w pracy, żona aktora odpowiedziała, że ich córka jest dzieckiem "cyrkowo-teatralnym", które uwielbia jeździć na spektakle wraz z całą ekipą. Mała Aniela świetnie czuje się za kulisami.

Bardzo wspiera nas też mama, której pomoc jest nieoceniona - mówi Maria Wieczorek. Obydwoje przyznali też, że wiedzą na czym polega ich praca i dają sobie nawzajem sporo przestrzeni. Z ust Krystiana Wieczorka padło osobliwe wyznanie w tej kwestii.

Krystian Wieczorek zaskakuje wyznaniem

Jak nie gramy razem i wracam do domu, to od razu mówię, z kim się całowałem, kogo łapałem za tyłek… To są normalne sprawy. Robotę zostawiamy w robocie, a w domu się z tego śmiejemy - stwierdził aktor. Jego żona podkreśliła, że opowiadają sobie o scenach, które grali, ale ich nie oglądają.