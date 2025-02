Fani podkreślają, że Małgorzata Rozenek "młodnieje z wiekiem". Gwiazda TVN i influencerka chętnie pokazuje w mediach społecznościowych m.in jak ćwiczy, by utrzymać świetną kondycję. Po urodzeniu najmłodszego syna, Henryka, wzięła udział w programie pt. "Rozenek cudnie chudnie", w którym pokazywała, jak wraca do formy po ciąży.

Jak dba o urodę Małgorzata Rozenek?

Małgorzata Rozenek i jej mąż, Radosław Majdan wystąpili w "Parometrze", czyli programie portalu Pudelek. W trakcie rozmowy poproszono gwiazdę, o wymienienie zabiegów, na jakie zdecydowała się do tej pory. Małgorzata Rozenek nie uchylała się od odpowiedzi.

Reklama

Mezoterapia, botoks, stymulatory tkankowe. Bo ja myślałam, że pytamy o twarz, ale jakbyśmy pytali ogólnie, no to wiadomo, że biust i to parę razy. W obie strony - powiedziała Małgorzata Rozenek.

Wytłumaczyła, dlaczego w przeszłości powiększyła biust, a potem zdecydowała się go zmniejszyć. Dlatego że teraz podobają mi się bardziej sportowe sylwetki. Duży biust ma to do siebie, że optycznie powiększa całą sylwetkę i po prostu dużo trudniej jest uprawiać sport - skwitowała Małgorzata Rozenek w programie "Parometr".

Małgorzata Rozenek o "byciu sobą"

Niedawno Małgorzata Rozenek opublikowała w sieci wpis, w którym wspomniała o tym, jak ważne jest bycie sobą. Pod publikacją pojawił się negatywny komentarz od internauty. "Tylko w której części pani jest sobą? Bo z wyglądu już dawno pani siebie nie przypomina" - napisał. Małgorzata Rozenek postanowiła odpowiedzieć na złośliwe słowa. "Ja w każdej części swojego życia jestem sobą, tylko czasem zmieniam dekoracje" - odpowiedziała celebrytka.