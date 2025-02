Paweł Królikowski był uwielbianym przez widzów aktorem. Polacy pokochali go za rolę Kusego w serialu „Ranczo”. Mówiono, że w życiu prywatnym był ciepłym, skromnym i życzliwym człowiekiem.

Paweł Królikowski ciężko chorował

W 2015 roku lekarze usunęli Pawłowi Królikowskiemu tętniaka mózgu. W 2019 roku ponownie był operowany, tym razem z powodu guza mózgu. Zmarł 27 lutego 2020 roku w wieku 58 lat. Jego pogrzeb odbył się 5 marca. Został pochowany na Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Dzieci Pawła Królikowskiego

Aktor osierocił piątkę dzieci, które miał z Małgorzatą Ostrowską-Królikowską: Antoniego, Jana, Julię, Marcelinę i Ksawerego. Wówczas nikt spoza najbliższego kręgu nie wiedział, że Paweł Królikowski miał jeszcze jednego syna.

Tajemnica sprzed lat

Istnienie tajemniczego syna potwierdziła Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Mężczyzna nie chce ujawniać swojej tożsamości. "Nie będę komentować sprawy z szacunku do syna Pawła, ponieważ nie jest to osoba publiczna, a temat dotyczy spraw osobistych. Ponadto jest to człowiek dorosły, wobec czego nie będę odnosić się do tematu. Jest traktowany jak pełnoprawny członek rodziny" - podkreśliła aktorka w rozmowie z Pudelkiem.

Wiadomo, że młody mężczyzna o imieniu Maciej, który pojawił się na pogrzebie ojca, to owoc romansu Królikowskiego. Nieślubny syn ma mieszkać we Wrocławiu, gdzie jakiś czas temu wyprowadził się i pracuje Antoni Królikowski.