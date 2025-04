Bartosz Żukowski w pamięci wielu widzów na zawsze zostanie Waldusiem ze "Świata według Kiepskich". Aktor wcielał się w tę postać od początku, ale zrobił sobie przerwę. Po siedmiu latach, w 2011 roku, powrócił jednak do obsady.

Bartosz Żukowski rozstał się z Ewą Coll w 2015 r. po ośmiu latach małżeństwa. Ich rozwód ciągnął się przez wiele lat i koncentrował głównie na kwestiach majątkowych oraz opiece nad ich córką, Polą.

Odbyło się 30 rozpraw

"W sumie odbyło się około 30 rozpraw. To, co podczas nich się działo, było jak żywcem wyjęte z książek Orwella. Próbowano mi wmawiać, że białe jest czarne, a czarne - białe. Decyzje podejmowano ewidentnie wbrew zapisom ustaw, a postępowanie prowadzone było wbrew kodeksowi postępowania. Uchybienie goniło uchybienie. (...) A, że studiowałem prawo, to trochę wiem na ten temat. (...) Polski wymiar sprawiedliwości, a raczej niesprawiedliwości, pozostawia wiele do życzenia. Mam nadzieję, że nowa władza to zmieni. Bo tego, co mnie spotkało, nie mogę nazwać inaczej jak kuriozum i skandal" - mówił Bartosz Żukowski w 2024 r. w rozmowie z Plejadą, podkreślając, że wszystkie sprawy wygrał.

"W grę wchodziły uczucia"

Żukowski został oskarżony przez byłą partnerkę o przemoc oraz niepłacenie alimentów —-w 2019 r. ta sprawa została umorzona. Mimo trudnej i długiej batalii sądowej ostatecznie znaleźli nić porozumienia dla dobra córki, o czym opowiedział w wywiadzie dla portalu Blask Online: "Walczyliśmy ze sobą, bo w grę wchodziły uczucia. Im bardziej kogoś kochasz, tym jest trudniej i bardziej emocjonalnie".

Jak teraz układają się kontakty Bartosza Żukowskiego z byłą żoną?

"Przeszedłem przez trudne relacje z byłą żoną i miałem ograniczony kontakt z córką. Na szczęście to już jest przeszłość. Obecnie potrafimy znów ze sobą rozmawiać, zwłaszcza w kwestiach naszej córki. Widujemy się czasem, żeby ustalić pewne rzeczy dotyczące Poli, trzeba zaplanować wakacje. (...) Szkoda straconych lat, ale życzę każdemu, żeby doszedł do takiego etapu, na jakim jesteśmy teraz po rozstaniu" - powiedział Bartosz Żukowski w wywiadzie.

Nowe związki

W 2022 roku Ewa Coll ponownie wyszła za mąż - jej wybrankiem okazał się Kostek Yoriadis, dawny partner Kasi Kowalskiej. W sierpniu 2023 Bartosz Żukowski z kolei pochwalił się związkiem z muzyczką Ludwiną "Lufą" Pol.