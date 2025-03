Karol Strasburger ma na swoim koncie wiele ról w filmach i serialach. To m.in. "Pierwsza miłość" czy "M jak miłość". Dla wielu osób jest jednak przede wszystkim prowadzącym kultowy już teleturniej "Familiada". Na początku marca program zadebiutował w TVP w odświeżonej wersji. Jest mniejsza liczba uczestników - nie pięcioro, a czworo, wprowadzono nową scenografię oraz przywrócono obecność publiczności.

Karol Strasburger stracił pieniądze

W ub.r. Karol Strasburger poinformował, że został oszukany przez internetowy kantor na kwotę ponad 30 tysięcy złotych. Chciał przewalutować pieniądze, aby móc płacić za granicą. Jedną z osób, które padły ofiarą nieuczciwych praktyk Cinkciarza była Anna Dereszowska.

Reklama

Karol Strasburger ofiarą kradzieży

Karol Strasburger opublikował na Instagramie apel o pomoc. Na Facebooku pojawiło się fałszywe konto. Ktoś podszywa się pod aktora. Dlatego zwrócił się do internautów z prośbą o jego zgłoszenie, dołączając zrzut ekranu z tego profilu. "Kochani, po raz kolejny ktoś kradnie moją tożsamość! Tym razem na Facebooku. Proszę o waszą czujność. Ja nie zakładam nowych profili i nie wysyłam zaproszeń do znajomych. Proszę, zgłaszajcie, m.in. ten profil facebookowy widoczny na zdjęciu z przekreśleniem "X" oraz inne jemu podobne, jeśli zauważycie" - zaapelował Karol Strasburger do swoich fanów.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

"Moja strona na Facebooku, nie profil, jest jedyną oficjalną! Nie dajcie się wciągnąć ani w konwersację, ani w wysyłanie jakichkolwiek pieniędzy komuś/czemuś (być może to AI), jeśli w "moim" imieniu będzie próbował je wyłudzić" - podkreślił Karol Strasburger.