W 16. odcinku serialu "Zatoka szpiegów" (7. odcinku 2. sezonu) dojdzie do ataku na Evę (Sonia Mietielica). Franz (Bartosz Gelner) nie mógł nic zrobić. Teraz będzie się starał przewieźć ją do Szwecji. Po drodze pojawią się kłopoty. Co dalej?