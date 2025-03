Życie prywatne Edyty Górniak od lat jest w centrum zainteresowania mediów. Diwa przed laty związana była z Dariuszem Krupą. Małżeństwo to zakończyło się oficjalnie w 2010 roku. Owocem ich relacji jest natomiast syn Allan.

Głośne rozstanie

W ostatnim czasie o Allanie mówiło się głównie w kontekście rozstania z dziewczyną Nicol Pniewską. Doszło wtedy do ostrej wymiany zdań między Edytą Górniak i ojcem Nicoli, milionerem Bartem Pniewskim. Stronę ojca wzięła wtedy była już dziewczyna Allana. Przykro mi, że taty troska została odebrana negatywnie przez mamę Allana, co doprowadziło do niepotrzebnej kłótni. Myślę, że po dwóch latach, które Allan spędził przy moim tacie, nikt nie powinien wątpić w jego dobre intencje - powiedziała Plotkowi.

W czwartek 27 marca Allan obchodził 21. urodziny. W tym roku razem z mamą wyruszył do Tajlandii. Poinformowali o tym za pośrednictwem mediów społecznościowych. Artystka postanowiła opublikować wyjątkowy filmik z podróży, który opatrzyła urodzinowymi życzeniami dla syna.

Edyta Górniak o trudnych przeżyciach i oszustach

"Trochę za dużo przeżyłeś jak na swoje 21 lat synu mój. Wolałabym, żeby Twoja droga życia była lżejsza przyjemniejsza i spokojniejsza. Niestety ani moje ramiona, ani moje doświadczenie, ani żadna książka nie nauczą Cię tego, czego nauczą Cię o sobie sami ludzie. I niestety tylko praktyka czyni mistrza. Nie wyrzucaj sobie niczego synu, bo nic i nikt nie jest stratą czasu, kiedy się uczysz. Kiedy hartujesz swój charakter i umacniasz honor. A wyborów uczymy się przez całe życie" - rozpoczęła diwa.

"Żeby przewidzieć ruch oszusta, musiałbyś myśleć jak oszust. Mimo ryzyka i bolesnych lekcji zawsze jednak lepiej jest szukać w ludziach dobra. Bo bycie dobrym, jest jedynym słusznym. I jedynym Normalnym, w tym nienormalnym świecie. A że życie wciąż przeplata się między wzniesieniami i rozczarowaniem, na Twoim etapie życia - czas na wzniesienia - napisała Edyta Górniak.

"Zaczynamy nowy rozdział"

"Jesteś silny. Dobry i mądry. Pracowity troskliwy uczciwy i wybitnie kreatywny. To jest Twój kapitał i to są Twoje korzenie. Możesz absolutnie polegać na sobie. Pięknych urodzin pod palmami synek. Zaczynamy nowy rozdział" - podsumowała Edyta Górniak.