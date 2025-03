W trzecim odcinku 23. serii "Komisarza Alex" gra Karolina Matej. O tej 25-letniej aktorce mówi się, że odziedziczyła urodę i talent po sławnej babci. Ona sama nie lubi, gdy porównuje się ją do tej wielkiej gwiazdy. "Babcia to babcia, ja to ja" - twierdzi. Kiedy można zobaczyć 3. odcinek 23. serii "Komisarza Alexa?