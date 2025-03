Ewa Minge to znana polska projektantka mody. Teraz będzie można wybrać się z nią na Hawaje. Jedno z polskich biur podróży ma w swojej ofercie wyjazd, którego jedną z atrakcji są warsztaty rozwoju osobistego właśnie z tą celebrytką.

Wyjazd na Hawaje z Ewą Minge. Oferta

Podstawą każdego sukcesu jesteśmy my sami. Nasza odwaga, konsekwencja i świadomość własnych ułomności, które trzeba pokonać. Sukces to nie tylko zawodowe wyzwania. Sukces to poczucie szczęścia w codziennym życiu. Umiejętność znalezienia mocnego odbicia i świadomości dna, na które czasem spadamy. Nigdy w życiu nie jest tak, że chodzimy tylko po szczytach z głową w obłokach - piszą na swojej stronie organizatorzy wyjazdu.

Jak wynika z ogłoszenia warsztaty z Ewą Mingę na Hawajach będą trwały trzy dni.

Jak pokonać swoje słabości? Jak przekłuć porażkę w sukces? Jak pokochać siebie pomimo wszystkich własnych ułomności? Jak dzielić się szczęściem i jak je mnożyć? Jak zrealizować swoje najbardziej szalone marzenia? Jak stać się miłością i gwiazdą własnego życia? Odpowiedzi na te pytania pojawią się same po trzech dniach warsztatów z Ewa Minge - zachęca do wyjazdu i skorzystania z oferty biuro.

Dodatkowe atrakcje wyjazdu z Ewą Minge

Na wakacje z projektantką można wybrać się na początku czerwca. Chętni oprócz możliwości skorzystania z warsztatów, będą też zwiedzać Los Angeles. W ofercie znalazł się spacer Aleją Gwiazd i Chinese Theatre, po dzielnicy Beverly Hills oraz ulicy Rodeo Drive. W planach jest także przejazd do Santa Monica.

Jednak to pobyt na Hawajach jest główną atrakcją wycieczki. Podróżnicy zobaczą Honolulu, będą odpoczywać na Waikiki i zwiedzą Pearl Harbour. Podczas warsztatów z Ewą Minge nie zabraknie też zagadnień dotyczących mody oraz związków.

Wyjazd z Ewą Minge - cena

Za wyjazd z projektantką trzeba sporo zapłacić. Opłata podstawowa wynosi 18 tys. złotych. Do tego należy doliczyć koszt noclegów i wyżywienia w wysokości 1300 dolarów amerykańskich. Bilety lotnicze, które trzeba zakupić we własnym zakresie to wydatek rzędu 5 tys. zł. Za 10-dniowy pobyt z Ewą Minge na Hawajach trzeba, więc zapłacić ok. 30 tys. zł