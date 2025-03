Joanna Opozda po rozstaniu z Antkiem Królikowskim sama wychowuje ich synka. Mąż odszedł od niej, gdy była jeszcze w ciąży. Nadal w toku jest ich sprawa rozwodowa. Antek Królikowski w tym czasie doczekał się córki o imieniu Jadwiga z partnerką, Izabelą.

Tuż przed trzecimi urodzinami chłopca, jego mama miała wyznaczony termin dwóch rozpraw sądowych - rozwodowej oraz dotyczącej zabezpieczenia kontaktów Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej z wnukiem.

Synek Joanny Opozdy w szpitalu

Według informacji podanych przez ShowNews.pl, mały Vincent niedawno trafił do szpitala. Chłopiec został przewieziony karetką na oddział pediatryczny. Pracownik szpitala potwierdził serwisowi, że maluch spędził tam dziesięć dni. "Opozda spędziła w szpitalu dobrych kilka godzin, pakując i wynosząc rzeczy do samochodu. Miała całą walizkę ubrań, torby z pluszakami i zabawkami synka" - twierdzi informator portalu.

Reklama

"Nie życzę nikomu piekła, przez które przeszliśmy"

Joanna Opozda wydała już w tej sprawie obszerne oświadczenie na Instagramie. "Nie mówiłam o tym wcześniej, bo to było najtrudniejsze doświadczenie mojego życia. A wierzcie mi - wiele już przeszliśmy. Nie ma nic gorszego niż moment, w którym musisz reanimować własne dziecko, gdy każda sekunda ciągnie się w nieskończoność, a Ty w rozpaczy czekasz na karetkę. Nie życzę nikomu piekła, przez które przeszliśmy" - napisała Joanna Opozda.

Jak się czuje Vincent?

Aktorka przyznała się do chwil słabości i poprosiła o to, by pewnych sytuacjach prosi o dyskrecję. "Często słyszę, jaka to jestem "silna" i jak świetnie sobie radzę. A prawda jest taka, że ja też miewam chwile, kiedy mam po prostu dość. Człowiek ma ochotę załamać ręce, usiąść i płakać. Ale musi się trzymać dla dziecka. Jak każda mama doświadczam momentów bezradności, samotności, lęku i wyczerpania. I w takich chwilach ostatnią rzeczą, jakiej potrzebuję, są obiektywy aparatów skierowane w moją stronę. Najważniejsze jednak jest dla mnie to, że Vincent jest już zdrowy i na tym chcę skupiać swoją uwagę" - napisała Joanna Opozda.