Za nami już 4. odcinek "Tańca z gwiazdami". Z tanecznego show odpadło już troje uczestników - Maciej Kurzajewski, Cezary Trybański i Grażyna Szapołowska. Do finału jeszcze daleka droga, ale emocje już teraz sięgają zenitu.

Dlaczego Polsat podjął taką decyzję?

Już niedługo fani będą musieli obejść się smakiem - nowego odcinka "Tańca z gwiazdami" nie zobaczą w jedną z kwietniowych niedziel. Jak donosi "Super Express" w czasie świąt wielkanocnych nie zostanie wyemitowany nowy odcinek "Tańca z gwiazdami" - chodzi o datę 20 kwietnia 2025 roku. Polsat zdecydował się zrobić przerwę i dostosować ramówkę do świąt wielkanocnych. Oznacza to, że zarówno uczestnicy, jak i jurorzy będą mieli okazję na chwilę oddechu. Przypomnijmy, że odcinki "Tańca z gwiazdami" nadawane są na żywo.

Kiedy wraca emisja "Tańca z gwiazdami"?

Decyzja o przerwie w emisji to nie tylko okazja do odpoczynku dla gwiazd i ich tanecznych partnerów. To także więcej czasu na treningi. A poprzeczka jest zawieszona coraz wyżej. Program "Taniec z gwiazdami" wróci na antenę zaraz po świętach. Kolejny odcinek zostanie wyemitowany w standardowym terminie, czyli w niedzielę 27 kwietnie. Uczestnicy z pewnością przygotują widowiskowe występy, by wynagrodzić widzom tygodniową przerwę.