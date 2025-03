"Wujek foliarz" to pełnometrażowa kontynuacja shorta „Fanatyk”, ekranizacji słynnej pasty o ojcu - fanatyku wędkarstwa. Produkcja, która wchodzi do kin 14 marca, powstała na podstawie opowiadania anonimowego twórcy internetowego znanego jako Malcolm XD. W "Wujku foliarzu" występują Mikołaj Kubacki, Adam Woronowicz, Andrzej Grabowski, Katarzyna Figura, Kamila Urzędowska, Michał Sikorski i Piotr Adamczyk. Dariusz Kowalski gra Adama Woźniaka, szefa Polskiego Związku Wędkarskiego.

O czym jest "Wujek foliarz"?

"Wujek foliarz" to szalona komedia. Główny bohater, Kuba (Mikołaj Kubacki) uczestniczy w obowiązkowej terapii uzależnień, gdy zostaje porwany przez swojego ekscentrycznego wujka - fanatyka teorii spiskowych, wierzącego w bliski koniec świata. Wujek (Adam Woronowicz) ze swoją ekipą dziennikarzy kanału "Prawda TV" chce wciągnąć go w swój tajny plan udowodnienia, że wybory na burmistrza zostały sfałszowane.

Prawie 2 tys. odcinków "Plebanii"

Serial "Plebania" miał 1826 odcinków. Pierwszy nadano 5 października 2000 r., a ostatni - 27 stycznia 2012 r. Serial wykreował kilka gwiazd, m.in. Włodzimierza Matuszaka (proboszcz), Karolinę Muszalak (Angelika, żona Janusza Tracza), Dariusza Kowalskiego (Janusz Tracz) czy Małgorzatę Teodorską (Irka Tosiek). Zagrało w nim wielu znanych aktorów, m.in. Agnieszka Włodarczyk, Irena Karel, Stanisław Górka, Ewa Szykulska.

Tulczynem trząsł bezwzględny Tracz

Akcja serialu rozgrywa się w niewielkim Tulczynie pod Hrubielowem we wschodniej Polsce. Na tytułowej plebanii ogniskuje się życie parafian. Wpadają tam, by opowiedzieć o tym, co ich dręczy. Producenci zakładali, że serial będzie miał katolickiego ducha, a jednocześnie będzie wciągający.

Miasteczkiem rządzi bezwzględny Janusz Tracz (Dariusz Kawalski), postać smoliście czarna i bezwzględna. Jego prawą ręką i gorylem był "Osa" (Maciej Milewski). Żoną Tracza była Angelika, terroryzowana przez męża.

Co o Traczu mówił Dariusz Kowalski?

Dariusz Kowalski, który grał Tracza, opowiada w wywiadach, że prywatnie jest człowiekiem bardzo religijnym. Był ministrantem, należał do ruchu oazowego. Gdy mówił o Januszu Traczu i serialu "Plebania", podkreślał, że "najważniejsze jest to, że nie mamy wątpliwości, kto jest dobry, a kto zły". "Zło jest nazwane, pokazane, uosabia je ta postać. I wiadomo, czym grozi zadawanie się z kimś takim" - powiedział serialowy Janusz Tracz w rozmowie z tygodnikiem "Niedziela".