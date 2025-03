Powszechny program przeszkoleń wojskowych dla "każdego dorosłego mężczyzny w Polsce" zapowiedział premier Donald Tusk; MON zapewnia, że szkolenia będą dobrowolne i dostępne dla wszystkich. Chodzi m.in. o zwiększenie dostępności podstawowych szkoleń oraz krótkich kursów zapoznających z wojskiem.

Jak wynika z informacji przekazanych przez TVN24, szkolenia mają być do wyboru: jednodniowe, trzydniowe lub miesięczne; jak podano, za kilka tygodni ma ruszyć strona internetowa służąca do zapisów - za pomocą profilu zaufanego - na szkolenia w konkretnych jednostkach.

Tomasz Karolak już umie strzelać

Nie wiadomo, co może się za chwilę stać. Uważam, że w tej sytuacji geopolitycznej, w której się znajdujemy - o czym pisał już Gombrowicz - dobrze by było, żeby ludzie umieli strzelać. Ja akurat umiem strzelać, bo jestem z rodziny wojskowej. Jak byłem nastolatkiem to każdego Dnia Dziecka, mieliśmy taki rodzaj przysposobienia obronnego, ale chętnie dowiem się, jak działa współczesne pole walki - powiedział Tomasz Karolak w rozmowie z Plejadą. Jego rodzice byli oficerami Ludowego Wojska Polskiego i służyli w pułku lotniczym i dywizjonie rakietowym.

Tomasz Karolak gotowy do walki

Tomasz Karolak deklaruje, że w razie zagrożenia granic Polski i ewentualnego konfliktu zbrojnego jest gotów stanąć do walki, a bliskim zapewnić bezpieczeństwo. Tak jak powiedziałem, jestem z rodziny wojskowej i nie jest mi to obce. Ja nie jestem człowiekiem, który będzie uciekał, jeśli trzeba będzie bronić kraju. Rodzinę wyślę oczywiście za granicę, a sam na front - powiedział Plejadzie Tomasz Karolak.

Dla mnie priorytetem jest rodzina, dzieci, bezpieczeństwo. Ale jeśli będzie trzeba pomóc w obronie – zrobię, co w mojej mocy, bez wahania. Teraz co prawda jestem chory, ale jak tylko wyzdrowieję, idę do WKU (Wojskowa Komenda Uzupełnień) i zapisuję się na szkolenie – podsumował Tomasz Karolak w rozmowie z Plejadą.