Tomasz Karolak to aktor znany m.in. z takich filmów jak "Planeta singli", "Listy do M." oraz "Pokaż, kotku, co masz w środku". Niedawno aktor wyznał, że z powodu problemów ze zdrowiem, musi zawiesić karierę aktorską.

Tomasz Karolak robi sobie przerwę od pracy. Co się stało?

Okazuje się, że aktor zmaga się z poważną kontuzją kolana. To właśnie ona zmusiła go do rezygnacji z występów. Aktor, jak się okazuje ma problemy ze staniem i to wyklucza jego obecność na scenie. Lekarze zalecili mu miesiąc odpoczynku, by mógł wrócić do zdrowia.

Reklama

Zanim to jednak nastąpi Tomasz Karolak pojawił się na okładce magazynu "VIVA!". Nie sam, ale w towarzystwie swojej 17-letniej córki Leny.

Tomasz Karolak pozuje na okładce magazynu z córką. Lena ma już 17 lat

To owoc jego związku z modelką Violą Kołakowską. Para od lat tworzy nieformalny i dosyć burzliwy związek Oprócz 17-letniej Leny, są również rodzicami 11-letniego Leona.

Na okładce magazynu Tomasz Karolak zaprezentował się w elegancki garniturze a jego córka w czerwonej sukni z cekinów. Internauci od razu zaczęli zastanawiać się do kogo podobna jest Lena. Nie mogli dojść do porozumienia czy bardziej do znanego ojca, czy mamy.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Śliczna dziewczyna mieszana, więcej do mamy podobna; Podobna do Taty; Ale podobna do Wiolki; Śliczna dziewczyna; Piękna córka!; Super tata; Śliczna " już" kobieta - pisali. A Wy co uważacie?