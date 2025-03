Urszula Dudziak jest teraz w szczęśliwym związku z Bogdanem Tłomińskim. Przed laty była żoną muzyka jazzowego Michała Urbaniaka, z którym ma dwie córki - Katarzynę oraz Mikę. Niestety, mąż zdradzał wokalistkę. O jego niewierności dowiedziała się przypadkiem. Po latach spotkała się z kobietą, która przyczyniła się do tego, że jej małżeństwo się rozpadło.

Jak Urszula Dudziak dowiedziała się o zdradzie?

Artystka dowiedziała się o zdradzie męża przez przypadek. Znalazła kasetę magnetofonową z nagraną rozmową Michała Urbaniaka z wróżką. "Mój mąż wyznawał wróżce, że jest dziko zakochany i nie wie, co zrobić ze swoją starą żoną! Stara żona?! To było dla mnie jak trzęsienie ziemi! Nie od razu przyznał się do romansu z aktorką Lilianą Głąbczyńską. Próbowaliśmy ratować 20-letnie małżeństwo, nie wyszło. W końcu spakował rzeczy i zniknął" - powiedziała piosenkarka w rozmowie z "Twoim Stylem".

O tych traumatycznych wydarzeniach Urszula Dudziak opowiadała także w filmie dokumentalnym "Ula" w reżyserii Agnieszki Iwańskiej. Wokalistka promowała ten film i spotykała się z publicznością. Podczas jednego z takich pokazów na widowni pojawiła się Liliana Głąbczyńska-Komorowska, która przed laty miała romans z mężem Urszuli Dudziak.

Spotkanie z kochanką męża

O tym niezwykłym spotkaniu Urszula Dudziak opowiedziała Marzenie Rogalskiej w programie "Weekend jak marzenie" na antenie Złote Przeboje. Ja w tym filmie opowiadam o takich intymnych sprawach jak rozstanie z Urbaniakiem, jak ja odkryłam, że ma inną kobietę, jak ja to przeżyłam i tak dalej. I w pewnym momencie wstaje kobieta, bierze mikrofon i mówi: "Ja jestem Liliana Komorowska, jestem tą dziewczyną, która odebrała ci męża. I tutaj przy wszystkich - a tam była pełna sala - chciałam cię prosić o przebaczenie - opowiadała Urszula Dudziak.

Co aktorka usłyszała od Urszuli Dudziak?

Piosenkarka była bardzo zaskoczona. Byłam tak zdumiona, ale lubię takie wyzwania. Pierwszy moment to było takie zawieszanie (...). Nagle mi przyszła myśl taka (...), "tatuś zawsze mi mówił: mów prawdę", więc powiedziałam, co czuję - relacjonowała spotkanie Marzenie Rogalskiej.

Liliana, powiem ci jedno. Bardzo to przeżyłam. To był dla mnie dramat, że zostaję bez Michała, a dzieci zostają bez ojca. Ale patrz, jak moje życie się potoczyło. Gdzie ja stoję teraz, jak ja sobie świetnie poradziłam i naprawdę nigdy bym się nie dowiedziała, kim naprawdę jestem, gdybyś się nie pojawiła w naszym życiu. Tak że dziękuję ci bardzo za to, że się pojawiłaś i uratowałaś mnie - opowiadała Urszula Dudziak.

Jakie ma teraz układy z byłym mężem Urszula Dudziak?

Urszula teraz ma dobre relacje z Michałem Urbaniakiem. Na antenie radia nazwała go swoim "duchowym bratem". - Ja Michałowi (...) wszystko wybaczyłam, ale nie zapomnę mu pewnych rzeczy - powiedziała.