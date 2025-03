George Clooney zdobył wielką popularność dzięki roli Douga Rossa w serialu "Ostry dyżur". Potem zrobił zawrotną karierę w kinie. Dostał dwa Oscary - za rolę drugoplanową w filmie "Syrian" oraz jako producent filmu "Operacja Argo". George Clooney zajmuje się też reżyserią, zrobił np. takie film jak "Good Night, and Good Luck" czy "Idy Marcowe".

Gwiazdor jest mężem prawniczki Amal Clooney, z którą ma dwoje dzieci - bliźnięta Alexandra i Ellę. Aktor stara się chronić prywatność. Słynie z działalności charytatywnej i zaangażowania w sprawy społeczne. George Glooney słynie także z elegancji.

Zaskakująca przemiana

Tym większy szok wywołała metamorfoza George'a Clooneya. Aktor zaprezentował się z ufarbowaną czupryną. Srebrzyste włosy Georga Clooneya przefarbowano na brąz. Jak zdradził gwiazdor, nowa fryzura to ogromne zaskoczenie dla jego bliskich.

Dzieci się będą śmiać?

"Moja żona to znienawidzi. Nic bardziej nie postarza, niż farbowane włosy"- mówił w wywiadzie dla "The New York Times". Jak dodał, jest przekonany, że dzieci będą się z niego bez ustanku śmiać.

Fotografie z fanami

Jak się okazało, to nie próżność kierowała George'em Clooneyem. Zrobił to dla sztuki. George Clooney gra w sztuce "Good Night, and Good Luck", który jest sceniczna adaptacją jego filmu z 2005 roku o tym samym tytule. Spektakl wystawiany jest na Broadwayu w Nowym Jorku. We wtorek został przyłapany przez paparazzi przed teatrem. Roześmiany i odmieniony George Clooney rozdawał autografy i robił sobie zdjęcia z wielbicielami.