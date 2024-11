Za nami głosowanie w wyborach prezydenckich w USA. Wiele wskazuje na to, że ogromne szanse na zostanie prezydentem ma Donald Trump. W kampanię wyborczą angażowały się hollywoodzkie gwiazdy, które nawoływały do głosowania. Tak jak Jennifer Lopez czy Julia Roberts pojawiały się na wiecach wyborczych. Czy to pomogło kandydatom? Jak na to zapatrują się Amerykanie?