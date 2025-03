Tomasz Lipiński świętował niedawno 45-lecie kariery. Wokalista, gitarzysta i założyciel takich zespołów jak Brygada Kryzys, Tilt i Fotoness jest już w wieku emerytalnym. Okazuje się jednak, że nie jest zachwycony wysokością emerytury, którą wyliczył mu Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jaką emeryturę wyliczył Tomaszowi Lipińskiemu ZUS?

- Wiadomo, że mamy problem z emeryturą, bo nie pracowaliśmy na etatach, tylko na umowach o dzieło, więc te emerytury albo ich nie ma, albo są po prostu żałosne - powiedział 69-letni artysta w wywiadzie dla Złotej Sceny. Ujawnił przy tym wysokość możliwego świadczenia, które mógłby otrzymywać od ZUS. - Ja na razie nie mam żadnej (emerytury - red.), ponieważ mi w ZUS-ie powiedzieli, że są gotowi wypłacić mi trzysta kilkadziesiąt złotych, więc się chwilowo na nich obraziłem- dodał Tomasz Lipiński.

Andrzej Piaseczny w ogóle nie liczy na emeryturę z ZUS

Andrzej Piaseczny na początku 2025 roku obchodził 54. urodziny. W rozmowie z serwisem Pomponik.pl zdradził swoje plany na emeryturę. Artysta przyznał, że nie płacił składek ZUS, ale nie zamierza narzekać na brak emerytury. - Zawód, który uprawiamy, ustawowo daje nam możliwość niepłacenia składek ZUS. Ale to jest nasz wybór. Albo je płacimy, albo ich nie płacimy. Jeżeli wybierasz, żeby nie płacić, to nie masz co się spodziewać wtedy emerytury. Nie jestem specjalnie fanem tych wypowiedzi, które mówią o niskich emeryturach gwiazd - powiedział.