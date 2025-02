Anna Wendzikowska była gościnią podcastu "WojewódzkiKędzierski". W rozmowie z prowadzącymi dziennikarka odpowiedziała na pytania dotyczące wywiadów z gwiazdami dla TVN-u i szczerze powiedziała, ile pieniędzy dostawała za jedną rozmowę. Różnie płacili - przyznała.

Anna Wendzikowska o rozmowach z gwiazdami?

Anna Wendzikowska zdradziła, że traktowała gwiazdy, jak "ludzi tak samych, jak wszyscy inni" i wiele razy zaskoczyła ją "normalna" reakcja ze strony słynnych rozmówców. Anna Wendzikowska powiedziała także, że często spotykała się z opinią, że nieważne kto i jakie zadaje pytania, ważne by było widać plakat filmu w tle. Dziennikarka wyznała, że motywowało ją to, by zadawać ciekawe pytania i poznać człowieka, który stoi za maską sławy i popularności.

Ile zarabiała Anna Wendzikowska w TVN?

Kuba Wojewódzki spytał wprost, ile Anna Wendzikowska dostawała w TVN-ie za jeden wywiad z gwiazdą. Rozmowy zazwyczaj trwały kilka minut, ale wymagały od dziennikarki często kilkunastogodzinnej podróży. Jak zaznaczył Kuba Wojewódzki, Anna Wendzikowska jeździła też, gdy była w ciąży.

Ja tych wywiadów zrobiłam, myślę, że z 5 tys... - wyznała dziennikarka. Ile płacił TVN za cztery minuty wywiadu? - spytał Wojewódzki. Płacą tylko za ten, który zostanie wyemitowany. Wiele nie ujrzało nigdy światła dziennego. (...) Różnie płacił, a powiem wam, co mi tam. Zaczynało się to chyba od 700 zł, ale ja sobie wynegocjowałam 1,5 tys. zł - wyjawiła Anna Wendzikowska.