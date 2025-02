Już w najbliższą niedzielę, 2 marca, startuje siódma edycja popularnego randkowego show TVP "Sanatorium miłości". Tym razem uczestnicy zamieszkają nie w górach, ale w malowniczych Mikołajkach na Mazurach. TVP pokazała kuracjuszy, którzy będą szukać swojej drugiej połówki. Jest ich dwunastka. Prowadzić program będzie, tak jak do tej pory, Marta Manowska. "To będzie piękna edycja. Cechy charakterystyczne naszej tegorocznej grupy to wielka energia, pogoda ducha, zaufanie" – podkreśla Marta Manowska.