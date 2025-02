24 lutego wystartował drugi sezon show "MasterChef Nastolatki". W jury są po raz drugi Dorota Szelągowska i Michel Moran, a trzecie miejsce zajmą zaproszeni goście. Nie będzie Tomasza Jakubiaka, który choruje na raka.

Jesteśmy we dwójkę, Tomka z nami nie ma w tej edycji, ale myśmy absolutnie go nie zastępowali To miejsce na niego czeka – powiedziała Dorota Szelągowska w programie "Dzień dobry TVN".

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Produkcja zdecydowała się wprowadzić stanowisko „jurora rotacyjnego”. Co odcinek w programie będą pojawiać się nowi eksperci. W pierwszym gościnnie zjawi się m.in. Piotr Kraśko. W kolejnych na planie mają gościć Grzegorz Zawierucha, Przemek Klima, Klaudia El Dursi, Agnieszka i Piotr Głowaccy.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Tomasz Jakubiak nie pojawił się jako juror w "MasterChef Nastolatki", ale obejrzał pierwszy odcinek przed oficjalną premierą. W emocjonalnym nagraniu opublikowanym na Instagramie podzielił się swoimi odczuciami.

Bardzo wzruszony Tomasz Jakubiak

Tomasz Jakubiak obejrzał pierwszy odcinek programu "MasterChef Nastolatki". W emocjonalnym nagraniu opublikowanym na Instagramie podzielił się swoimi odczuciami.

Reklama

Ja już oglądałem ten odcinek, jest fenomenalny. Niestety, musiałem go oglądać kilka razy, bo płakałem jak bóbr, nie będę tu ściemniał. Duży stary facet płakał na programie tyle razy, że musiałem go co chwilę zatrzymywać, ale oprócz tego program jest zrobiony fenomenalnie/ Piotr Kraśko - rozwalił system, uczestnicy - najwyższa półka, gość specjalny - to sami ocenicie - powiedział Tomasz Jakubiak.

Głosy internautów

"Panie Tomku już niedługo ponownie będziemy pana oglądać w tv, trzymamy kciuki z całego serducha. Dużo zdrówka; Tomuś czekamy. Wracaj do zdrowia wojowniku" - napisali m.in. poruszeni internauci.