Tomasz Jakubiak jesienią ub.r. poinformował, że zdiagnozowano u niego rzadko nowotwór układu pokarmowego - nowotwór dwunastnicy. Przeszedł cykl leczenia w Polsce, a potem zbiórce internetowej udało mu się zgromadzić fundusze na kurację w klinice w Izraelu. Mimo ogromnego bólu, Tomasz Jakubiak stara się zachować optymizm. Regularnie informuje fanów o swoim stanie zdrowia.

Tomasz Jakubiak wraca do normalności

Juror "MasterChefa" podkreśla, że rodzina jest jego ostoją i opoką. Po powrocie z Izraela do Polski stara się żyć normalnie, wychodzi na spacer, do kina i do sklepu razem z żoną. Próbuje też gotować i pisze książkę. Towarzyszy mu jednak silny ból, jest też mocno osłabiony.

Tomasz Jakubiak o wynikach badań

W nowej rolce Tomasz Jakubiak ujawnił, że czuje się już lepiej i jego markery nowotworowe się obniżyły. Chemia działa. Jeszcze są problemy z poruszaniem i innymi rzeczami, ale wszystko idzie do przodu. Markery nowotworowe mi fajnie spadły. Do tego zaczyna się coś pozytywnego dziać w moim brzuchu, co odczuwam - mówił Tomasz Jakubiak w nowym nagraniu na Instagramie.