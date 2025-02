18 lutego odbyła się uroczysta gala wręczenia Bestsellerów Empiku 2024, prestiżowych nagród przyznawanych twórcom, których książki, muzyka i filmy przez ostatnie miesiące podbijały serca Polaków. Wydarzenie było emitowane na żywo w stacji TVN. W trakcie show nie zabrakło zaskakujących sytuacji. Gale prowadził Marcin Prokop. Chętnie żartował i wchodził w interakcję z nagradzanymi oraz publicznością.

Jolanty Kwaśniewskiej i polityczny rollercoaster

Podczas gali Bestsellerów Empiku przyznano m.in. wyróżnienie w kategorii "Książka: literatura faktu". W tym roku z rąk Katarzyny Nosowskiej i Marcina Mellera nagrodę otrzymały Jolanta Kwaśniewska oraz Emilia Padoł za książkę "Pierwsza Dama. Jolanta Kwaśniewska w rozmowie z Emilią Padoł".

Reklama

Podczas odbierania statuetki Jolanta Kwaśniewska podziękowała mężowi Aleksandrowi. Zaproponował mi przez połowę mojego życia taki gigantyczny polityczny rollercoaster i gdyby nie te niezwykłe 10 lat spędzone w pałacu prezydenckim, to nie byłoby połowy opisywanych przeze mnie niezwykłych opowieści – mówiła.

Czy Agata Duda napisze książkę?

Już po ogłoszenia zwycięzcy na scenie wydarzenia doszło do zaskakującej sytuacji. Marcin Prokop, który w tym roku prowadził show, z przekąsem odniósł się do Agaty Dudy, porównując ją do byłej pierwszej damy, która właśnie została wyróżniona. - Czekamy na książkę obecnej pani prezydentowej. Zobaczymy, czy znajdzie się w literaturze faktu, czy będzie to literatura piękna - powiedział Marcin Prokop.

Kto jeszcze dostał nagrody podczas gali Bestsellerów Empiku?

Po statuetkę Bestellera Empiku po raz szósty sięgnął Andrzej Sapkowski, co czyni go rekordzistą plebiscytu w kategoriach książkowych. Po rocznej przerwie po tytuł Bestsellera Empiku w kategorii Pop & Rock znowu sięgnęła sanah. Z kolei w kategorii Rap & Hip-Hop zwyciężył KęKę.

Pisarzem roku został Remigiusz Mróz, natomiast tytuł Muzyka Roku trafił do Dawida Podsiadło. Nagrodzone zostały także m.in. Klara Kochańska-Bajon i Jagoda Szelc za serial „Matki pingwinów”, który można oglądać na Netfliksie oraz film