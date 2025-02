Smutna wiadomość dla fanów "Chłopaków do wzięcia". W mediach pojawiła się informacja o śmierci jego z bohaterów reality show Polsat Play. Marek Popiołek, znany jako "Elvis", zmarł w wieku 50 lat. Był on jedną z najbardziej charakterystycznych postaci "Chłopaków do wzięcia", a jego teksty zyskały wielką popularność.