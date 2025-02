W ubiegłym roku Grażyna Łobaszewska świętowała 50-lecie pracy artystycznej, co zaowocowało wydaniem albumu z jej największymi przebojami w zupełnie nowych aranżacjach. Podczas wielkiego finału talent show telewizyjnej Dwójki artystka wykona dwa hity - "Brzydcy" oraz "Czas nas uczy pogody" - w nowych wersjach.

Grażyna Łobaszewska o spełnianiu marzeń

Jak się okazuje, Grażyna Łobaszewska nie zwalnia tempa. Oprócz udziału w hitowym programie telewizyjnym artystka przygotowuje się do lutowej premiery singla, który będzie zapowiedzią nowego albumu. Dodatkowo, razem z zespołem Ajagore oraz Adamem Nowakiem, liderem Raz Dwa Trzy, koncertuje po Polsce w ramach muzycznego projektu „Piosenki o ludziach z duszą".

Podczas wizyty na planie finałowego odcinka „The Voice Senior" Grażyna Łobaszewska podzieliła się refleksją na temat muzycznego show. Program mi się podoba, ponieważ to cudowne, że ludzie, którzy nie zdążyli spełnić swoich marzeń, mogą to zrobić tutaj – powiedziała Grażyna Łobaszewska.

Kto ma szansę na zwycięstwo?

W finałowym odcinku na scenie wystąpi również zeszłoroczna zwyciężczyni programu - Regina Rosłaniec Bavcevic.

Przypomnijmy, że w sobotni wieczór, 15 lutego o godzinie 20:00 w TVP2 to widzowie wybiorą zwycięzcę, który otrzyma statuetkę "The Voice Senior" oraz 50 tysięcy złotych. O nagrodę główną walczą: