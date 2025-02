Zmagania seniorów widzowie mogą oglądać w każdą sobotę na antenie TVP2. W szóstej już edycji "The Voice Senior" trenerami są: Andrzej Piaseczny, Małgorzata Ostrowska, Robert Janowski i Tatiana Okupnik. W roli prowadzących występuje Robert Stockinger, a u jego boku jest Marta Manowska. Za nami już kolejny odcinek programu muzycznego. I to właśnie po sobotnim werdykcie w sieci wybuchła afera.

W odcinku z 1 lutego dowiedzieli się, kto z uczestników będzie walczyć w finale. Nie wszyscy fani są zadowoleni, bo odpali ich faworyci. Z programem pożegnał się m.in. Jan Stokowski, Stanisław Kończewski i Zofia Matuszewska. Media społecznościowe płoną od komentarzy.

Kto powalczy w półfinale?

Drużyna Andrzeja Piasecznego

Stanley Czech

Emanuela Nowak

Bożena Gloc

Eugenia Kasprzycka

Drużyna Małgorzaty Ostrowskiej

Ewa Śniady

Maria Lamers

Ryszard Lewandowski

Krzysztof Warzecha

Drużyna Roberta Janowskiego

Janusz Biliński

Elżbieta Nowak

Wojciech Bardowski

Bogusław Buczkowski

Drużyna Tatiany Okupnik

Ewa Ihalainen

Marian Rian

Krzysztof Kisiała

Paweł Jarosz

Andrzej Piaseczny w ogniu krytyki

"Nie rozumiem, że Stanisław wyleciał, powinna Eugenia, dla mnie zawodziła"; "Oj Andrzeju, troszkę mnie rozczarował twój wybór. Ale ogólnie, super"; "Decyzja trudna do zrozumienia, panie Stanisławie, był pan najlepszy i pozostał sobą" - napisali internauci komentując wybór Andrzeja Piasecznego.

"Trochę trudno zaakceptować odpadnięcie ojca z programu "The Voice" z powodu zaśpiewania oryginalnego tekstu piosenki, która została mu wyznaczona przez twórców programu. Wokalnie był w mojej opinii z grupy "Piaska" najlepszy. A że piosenka niedostosowana do naszych czasów w warstwie znaczenia? To nie jest wina taty, on by jej nie wybrał. Dla mnie żenująca i kuriozalna sytuacja - napisał na Facebooku syn 64-letniego Stanisława Kończewskiego.

Komentarz Roberta Janowskiego

Nastroje postanowił uspokoi Robert Janowski. Na swoim koncie na Instagramie postanowił zabrać głos w sprawie i odnieść się do negatywnych komentarzy związanych z werdyktem w ostatnim odcinku "The Voice Senior".

"Zanim zaczniecie krzyczeć, spróbujcie zrozumieć, że dla nas, jurorów, to jest bardzo trudny wybór. Chciałoby się przecież, żeby w ogóle zostawić wszystkich (...). Takie są reguły programu, że trzeba w którymś momencie zdecydować. Nam też jest smutno. Spędzamy z grupą sporo czasu, ćwiczymy, tworzymy relacje, a potem przychodzi ta jedna chwila, że musimy się żegnać" - napisał Robert Janowski w swoim poście.