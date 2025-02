3 lutego odbyło się rozdanie muzycznych Oscarów, czyli nagród Grammy. Wybuchł skandal po tym, jak żona Kanye Westa, Bianca Censori, rozebrała się na czerwonym dywanie.

Skandal za skandalem

Potem Kanye West opublikował serię antysemickich, szowinistycznych, faszystowskich postów na platformie X. Stracił przez to m.in. kilka kontraktów. Była pracownica jego firmy Yeezy pozwała go za nękanie i propagowanie antysemickich przekonań. Kanye West twierdził też, że żona jest mu posłuszna, ale do niczego jej nie zmusza. Teraz media obiegła zaskakująca informacja o ich rozwodzie.

Reklama

Zaskakująca decyzja

Kanye West i Bianca Censori pobrali się pod koniec 2022 roku, a ich relacja od początku budziła kontrowersje. Zasłynęli z wywoływania skandali. Bianca Censori na życzenie męża pokazywała się publicznie w bardzo odważnych, skąpych stylizacjach. Teraz "Daily Mail", powołując się na osobę z otoczenia pary, przekazał, że niespełna dwa tygodnie po głośnym występie na Grammy Kanye i Bianca podjęli decyzję o rozwodzie.

Zgodnie z informacjami podawanymi przez zagraniczny serwis, Bianca Censori przebywa obecnie w ich domu wartym 35 milionów dolarów, który jest położony w Beverly Park North w Los Angeles. Kanye West z kolei jest w Tokio. Po rozwodzie Bianca Censori ma otrzymać 5 milionów dolarów.