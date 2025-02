Jacek Kurski był posłem, a potem europosłem PiS. W latach 2016-2022 zajmował fotel prezesa Telewizji Polskiej. Później był krótko związany z Bankiem Światowym i bezskutecznie ubiegał się o mandat w Europarlamencie.

Historia związku

W 2016 r. media obiegła informacja, że Joanna Klimek i Jacek Kurscy są parą. W sierpniu 2018 r. wzięli ślub w urzędzie stanu cywilnego w Sulejówku. Zanim sformalizowali swój związek, przez dwa lata starali się unieważnić poprzednie małżeństwa. Jacek Kurski przez 24 lata był mężem Moniki Mucek, Joanna Kurska również była wcześniej zamężna. Dwa lata później zakochani wzięli ślub kościelny w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Teraz Kurscy mieszkają w Waszyngtonie.

Walentynkowe nagranie

W przeddzień walentynek para opublikowała w sieci nagranie wypełnione czułościami. Na filmiku widać, jak para idzie ulicą, trzymając się za ręce. W tle Biały Dom. W pewnym momencie Jacek Kurski porwał swoją ukochaną do tańca. Zakochani przytulali i skradali sobie buziaki, a to wszystko w rytm piosenki "Love Is In the Air".

Pod nagraniem pojawiło się wiele komentarzy. Wielu internautów jest zachwyconych. Znaleźli się też tacy, którzy wypomnieli Kurskim kościelny rozwód. "To ten katolik, który po rozwodzie brał ślub kościelny" - napisał jedne z internatów. Joanna Kurska szybko zareagowała na ten wpis. "Co cię to obchodzi, nie twoje życie" - odpisała.