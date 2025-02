Viki Gabor wkroczyła przebojem do show-biznesu w 2018 roku, kiedy wzięła udział w przesłuchaniach w ciemno do "The Voice Kids". Wokalistka od razu zachwyciła jurorów i dostała się do drużyny Tomsona i Barona. Choć Gabor programu nie wygrała, to zapewniła sobie świetny start. W 2019 roku wokalistka wygrała 17. Konkursu Piosenki Eurowizji Junior.

Jakiś czas temu pojawił się w sieci film, na którym gwiazda próbowała łączyć w swojej wypowiedzi polski i angielski - internauci to wyśmiali i zaczęli nagrywać parodie Viki, które szybko stały się viralami. Niedawno Gabor pojawiła się w studiu radia RMF FM.

Na Tik Toku pojawiło się nagranie, na którym gwiazda odpowiada na kilka pytań. Jedno z nich dotyczyło na przykład tego, kiedy Viki Gabor ostatnio coś zgubiła. Ja cały czas coś gubię. Dzisiaj błyszczyk zgubiłam. Szukałam go ponad 10 minut, a okazało się, że jest w mojej kieszeni - przyznała szczerze piosenkarka.

Viki Gabor o swoich wadach i zaletach

Kolejne pytanie dotyczyło wad i zalet Viki. 18-latka postanowiła zacząć od tych pierwszych. Wada... Myślę, że po prostu kocham spać i to czasami jest dla mnie problem, po prostu. Bo zawsze muszę wstawać z rana i to jest masakra - powiedziała szczerze Viki Gabor. Potem przeszła do zalet. Myślę, że jestem pracoholikiem. Myślę, że to jest dobra rzecz jednak. Moim zdaniem... Bo lubię pracować. Lubię to, co robię - wyznała.

Burza w komentarzach

Po tych słowach Viki Gabor w sieci rozpętała się prawdziwa burza. Internauci byli w szoku. Niektórzy nie wiedzieli, co mają sądzić po wypowiedziach młodej artystki. "Kocha spać, ale jest jednocześnie pracoholikiem?; Słowa gubi; Ona gada, jakby coś jadła przy okazji tego wywiadu" - tak ludzie pisali w komentarzach.