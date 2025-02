Ignacik zawieszony za niestosowny żart

Ignacik na niestosowny żart pozwolił sobie w listopadzie. W trakcie programu "Turbokozak" w Canal Plus Sport jego prowadzący zwrócił się zwrócił do dźwiękowca, który trzymał przewód, z pytaniem: "O co chodzi, Mireczku, z kablem, czy oni ci obniżyli pensję, że Ty chcesz się powiesić?".

Reklama

Fala krytyki wylała się na Ignacika

Według dziennikarza miało być to śmieszny żart. Jednak widzom poczucie humoru Ignacika nie przypadło do gustu. Na pracownika stacji Canal Plus Sport wylała się fala krytyki.

Przeprosiny Ignacika na nic się zdały. Szef redakcji sportowej Canal Plus Sport, Michał Kołodziejczyk po licznych protestach nie miał innego wyjścia jak zawiesić swojego podwładnego.

Ignacil wrócił do pracy

Ignacik odcierpiał swoje i po prawie dwóch miesiącach wrócił do pracy. Razem z nim na antenie Canal Plus Sport znów gościć będzie program "Turbokozak".

Reklama

Bartek Ignacik wrócił do regularnej pracy redakcyjnej - przekazał serwisowi "Press" Piotr Kaniowski, rzecznik prasowy Canal+ Polska.

Gdzie szukać pomocy?

Jesteś w kryzysie psychicznym? Potrzebujesz porady, wsparcia? A może chcesz zwyczajnie zostać wysłuchany? Poniżej lista bezpłatnych telefonów, gdzie otrzymasz pomoc:

Wykaz bezpłatnych, czynnych całą dobę, 7 dni w tygodniu telefonów dla dzieci i młodzieży

116 111 - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę

800 12 12 12 - wsparcie psychologiczne w sytuacji kryzysowej – infolinia dla dzieci, młodzieży i opiekunów

Wykaz bezpłatnych, czynnych całą dobę, 7 dni w tygodniu telefonów dla dorosłych

116 123 - linia wsparcia dla osób dorosłych

800 70 22 22 - Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym

511 200 200 - telefon dla osób dorosłych w kryzysie samobójczym

Inne przydatne numery: