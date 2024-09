Magda Narożna wraz z zespołem Piękni i Młodzi będzie jedną z gwiazd imprezy, która odbywa się pod hasłem "Roztańczony PGE Narodowy". Piosenkarkę można także oglądać w programie "Disco Star", gdzie pojawia się w roli jurorki.

Magda Narożna na "Roztańczonym PGE Narodowym" i w "Disco Star"

Będę musiała sobie przypomnieć, jak to jest, bo przez pięć lat ten program miał przerwę. Myślę, że będzie wyjątkowy. Ten nasz skład jurorki jest tak różny, zróżnicowany mentalnie, że będzie się działo. Będzie dużo ostrej energii- mówi Magda Narożna o show, które można oglądać w stacji Polo TV.

To on był idolem Magdy Narożnej

Zapytana, kto dla niej był idolem, kiedy zaczynała swoje przygody ze sceną, bez zastanowienia odpowiada, że Marcin Miller z zespołu Boys.

Jesteśmy w bardzo przyjacielskich relacjach, bardzo się lubimy. Nigdy bym się nie spodziewała, że będę stawała z nim obok na jednej scenie jako jurorka i prowadząca wielokrotnie. Ja kochałam muzykę disco. Dla mnie zespoły takie jak Classic, czy Akcent to były te, przy których spędzałam dzieciństwo, bawiłam się na każdej imprezie. W sumie to nie wyobrażałam sobie, że trafię gdzieś indziej, niż właśnie scena - wyznaje Magda Narożna w rozmowie z Dziennik.pl.

Jak zaistnieć w branży disco? Magda Narożna odpowiada

Co jej zdaniem trzeba mieć, by zaistnieć w branży disco?Być sobą, kochać to, co się robi. Cały czas z pasją tworzyć. Nie zapominać, czym jest scena i publiczność. Choć mam za sobą już tysiące koncertów, traktuję tę scenę zawsze jak bym wyszła na nią pierwszy raz. Publiczność jest wyjątkowa za każdym razem i kłaniam im się do pasa, że mogę się dzięki nim spełniać, dają mi poczucie bezpieczeństwa. Nie wyobrażam sobie życia bez sceny - mówi piosenkarka.

Narożna przyznaje, że choć ma miliony fanów, nie ma specjalnych gwiazdorskich wymagań. To, co musi mieć w garderobie, to przede wszystkim woda. Piję ją zgrzewkami. Na scenie też. Lubię też owoce i one muszą być, bo po koncertach lubię je zjeść. Poza tym nie mamy jakiegoś innego wystrzelonego ridera - tłumaczy.

Magda Narożna zdradza, jak udało jej się utrzymać zgrabną sylwetkę

Magda Narożna rok temu zachwyciła swoją odmienioną sylwetką. Postawiła na dietę oraz sport i udało jej się zrzucić wiele zbędnych kilogramów. Co w takim razie robi, by utrzymać efekty tej metamorfozy? Jaka jest jej recepta na ten sukces?

Ćwiczyć, ruszać się sukcesywnie, choć nie jestem tak aktywna jak wcześniej byłam, bo mam teraz proces regeneracji po operacji, ale staram się spacerować, uprawiać lekki jogging lub jazdę na rowerze - zdradza tajemnicę Magda Narożna. Dodaje, że kiedy człowiek się rusza, może jeść wszystko.

Pozostaje tylko kwestia, by to zbilansować - dodaje. Przyznaje, że w powrocie do formy i odchudzaniu pomogły jej treningi biegowe. Ja biegam, kocham biegać. Jestem tam wszędzie, gdzie są biegacze. Ciągnie mnie do tego. Mam swoją grupę, trenera, z którym trenowałam jeszcze za czasów szkolnych - mówi.