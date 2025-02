Tomasz Jakubiak od początku grudnia 2024 r. był w klinice w Izraelu, gdzie poddawał się innowacyjnym metodom walki z nowotworem dwunastnicy.

"Trochę tęsknię"

41-latek niedawno wrócił do Polski po dwóch miesiącach terapii w Izraelu. Trochę tęsknię już, ale za samym Izraelem, bo jednak jak w ciągu dnia masz po dwadzieścia-parę stopni średnio, za oknem ptaszki, zielono w parku, a na małych stoiskach mnóstwo warzyw czy owoców, to ryjek sam się cieszy i do tego wróciłbym szybciutko - mówił niedawno.

"Nie jest lekko"

W czwartkowe popołudnie Tomasz Jakubiak udostępnił nowy film na swoim profilu na Instagramie. Kucharz zwrócił się do fanów. Dzisiaj pierwszy spacerek. Tak jak powiedziałem. Nie można się poddawać. Nogi jeszcze są przyzwyczajone do łóżka szpitalnego. Jestem na etapie odbudowywania mięśni. Nie jest lekko. Chwila spaceru i reszta na wózku. Na szczęście mam cudowną żonę i przyjaciół, którzy pomagają mi na tych spacerkach. Jakoś widzicie, próbuję i jakoś się poruszam. Ale nie jest lekko. Pozdrawiam was moje głodomory - powiedział Tomasz Jakubiak.