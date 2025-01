Rafał Trzaskowski i Zenon Martyniuk nagrali krótki filmik. Stało się to podczas wizyty kandydata KO na prezydenta RP na Podlasiu. Na filmiku panowie cytują słowa przeboju Zenka Martyniuka. Polityk najpierw zapytał lidera grupy Akcent, "jak do tego doszło?", na co usłyszał: "Nie wiem", co jest nawiązaniem do hitu "Przez twe oczy zielone". Chwilę później dopytał Martyniuka, czy "będzie jakiś ciąg dalszy", a w odpowiedzi usłyszał: "Czas pokaże" - te słowa z wywiadu Martyniuka stały się wiralem.

Reklama

Kuba Wojewódzki nie szczędził złośliwości

Kuba Wojewódzki ocenił nagranie Rafała Trzaskowskiego i Zenona Martyniuka w najnowszym felietonie dla "Polityki". Nie szczędząc złośliwości "królowi disco polo", napisał: "Zenek Martyniuk, pierwszy bard TVP PiS, nagrał wspólny filmik z kandydatem na prezydenta Rafałem Trzaskowskim. I już są doskonałe wiadomości dla polskiej kultury - fani rezygnują ze słuchania Zenka".

Zenon Martyniuk o kulisach spotkania z Rafałem Trzaskowskim

Zenon Martyniuk i Rafał Trzaskowski po publikacji nagrania opowiedzieli o swoim spotkaniu. "Jechałem na koncert i zadzwonił do mnie ktoś ze sztabu Rafała Trzaskowskiego (...) i powiedział, że są w moich stronach i akurat wyjeżdżają do Bielska Podlaskiego. (...) Powiedzieli, że będą w Bielsku na obiedzie i mnie zaprosili. Mówię, że to świetnie się składa, bo też akurat wybieram się na obiad. 'No, to spotkajmy się na chwilę, około godz. 14.00' - zaproponowali. Zajechaliśmy, pogadaliśmy chwilkę' - powiedział Zenek Martyniuk Plejadzie.