Żona Karola Strasburgera jest od niego o 37 lat młodsza. Gospodarz "Familiady" nie uważa, że to ma znaczenie dla związku. "Wydaje mi się, że różnica wieku nie istnieje jako problem. On może istnieć, jeśli ktoś będzie to w ten sposób definiował" - mówił Jastrząb Post. Teraz postanowił opowiedzieć o tym, jak wygląda jego małżeństwo.

Reklama

Karol Strasburger o swoim małżeństwie

Karol Strasburger pokazał na swoim profilu na Instagramie zdjęcie z Małgorzatą Strasburger. To fotografia z sesji dla "Pani". Para udzieliła magazynowi wywiadu. Karol Strasburger wyjaśnił pod zdjęciem, dlaczego nie bywa z żoną na ściankach i nie bryluje na imprezach. "Niewiele nas razem w przestrzeni publicznej, choć w pracy idziemy ramię w ramię jak błyskawica. Z własnego wyboru, szacunku do głębi prywatności odmawiamy wielu zaproszeń do wywiadów i rozmów w TV jako para. Chcemy pokazać, że można osiągnąć wspólny sukces, ale bez szczególnej atencji" - napisał.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Karol Strasburger o córce

Prezenter wspomniał następnie o sześcioletniej córce. "Żyjąc intensywnie, nie chcemy zgubić żadnej wartościowej chwili. Poświęcamy więc każdą jedną na generowanie wspomnień z bliskimi i przede wszystkim z naszą, małą córeczką. Szacunek do sfery prywatnej oraz ochrona nie zakłóconego przez zawodową pracę rodziców dzieciństwa Laury jest dla nas największym priorytetem" - zaznaczył.