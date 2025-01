Magdalena Narożna od lat jest w czołówce największych gwiazd nurtu disco polo. W ostatnich miesiącach o piosenkarce sporo mówi się nie tylko w kontekście jej muzycznych poczynań, ale również imponującej metamorfozy. Sama zainteresowana ochoczo prezentuje w mediach społecznościowych efekty przemiany i stara się zmotywować obserwatorów do utrzymywania zdrowego trybu życia.

Od jakiegoś czasu krążyły informacje, że Magdalena Narożna może powalczyć o Kryształową kulę w "Tańcu z gwiazdami". Jeszcze w grudniu wokalistka odpowiadała wymijająco na pytania w tej sprawie. Teraz już wszystko jasne.

Magdalena Narożna w "Tańcu z gwiazdami"

W sobotnim wydaniu programu "Halo, tu Polsat" ogłoszono, że Magdalena Narożna faktycznie wystąpi w najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami". Wykonawczyni hitu "Czułe słowa" przyznała, że "dostawała telefony od kilku lat", lecz dopiero teraz jest gotowa, aby pogodzić karierę muzyczną z występami na parkiecie. Prowadzący zapytali wokalistkę, czy już rozpoczęła przygotowania do "TzG".

"Nigdy w życiu nie tańczyłam"

Zupełnie się nie przygotowuję. Na razie tylko mentalnie, nawet nie znam jeszcze swojego partnera tanecznego. Także dla mnie to jest jedna wielka niewiadoma. Czasami sobie myślę: "Na co ja się w ogóle zgodziłam" - wyjawiła Magdalena Narożna.

Cieszę się ogromnie, lubię wyzwania i na pewno to będzie dla mnie niesamowita przygoda. Ja w ogóle nigdy w życiu nie tańczyłam. Jak nagrywamy tiktoka, to moja córka mówi: "Mamo, proszę cię" - dodała po chwili.

Czy partner Magdaleny Narożnej jest zazdrosny?

W dalszej części rozmowy Agnieszka Hyży zapytała Magdalenę, czy dostała od partnera "zielone światło" na udział w show Polsatu. To jest wyzwanie. Nie wyobrażam sobie, żeby mój partner powiedział mi: "hola, hola, nie możesz tam iść", żeby był zazdrosny. Nie na tym to polega, my sobie ufamy i myślę, że Krzyś będzie mnie bardzo wspierał i kibicował - podkreśliła Narożna.

Rośnie ekipa "Tańca z gwiazdami"

Magdalena Narożna dołączyła do grona gwiazd, których udział w tanecznym show Polsatu został potwierdzony. To piosenkarka Blanka Stajkow, artystka kabaretowa Adrianna Borek, influencerka Maria Jeleniewska. influencerka i dziennikarz Maciej Kurzajewski.