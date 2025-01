"Dalej jazda" to energetyczna i zaskakująca komedia rodzinna z elementami kina drogi. Film wyreżyserował i scenariusz napisał Mariusz Kuczewski, autora m.in. pięciu części "Listów do M." oraz "Znachora”. Jedną z głównych ról gra Małgorzata Rożniatowska, a partnerują jej m.in. Marian Opania, Mariusz Drężek, Julia Wieniawa, Anita Sokołowska i Wiktor Zborowski. To historia starszego, nadal zakochanego w sobie małżeństwa, Eli i Józka, którzy postanawiają wybrać się w sentymentalną podróż przez Polskę.

Wielkie marzenie Małgorzaty Rożniatowskiej

Małgorzata Rożniatowska powiedziała portalowi dziennik.pl, że aktorstwo to było jej wielkie marzenie. I spełniła je, skończyła szkołę aktorską. "To jest fantastyczne w naszym zawodzie, że nigdy do końca nie wiadomo, co się zdarzy. Coś sobie człowiek wymyśla, coś planuje, a życie niesie niespodzianki. Wszystko jest po coś. Właściwie to nawet wiedziałam, że na dobre role muszę poczekać. Powiedziała mi to w szkole profesor Zofia Mrozowska" - zdradziła aktorka.

"W naszym zawodzie cuda się zdarzają"

Kariera Małgorzaty Rożniatowskiej nabrała rozpędu, gdy dostała rolę w przebojowym serialu "Złotopolscy". "To była niespodzianka. Takie cuda się w naszym zawodzie po prostu zdarzają, może mam anioła stróża? Tę rolę miała zagrać inna aktorka, dostałam ją jednak w końcu ja" - powiedziała dziennik.pl.

Chwile zwątpienia

"Niejednokrotnie, bo początki były ciężki. Byłam w teatrze na etacie, grałam, ale nie miałam za co żyć. W teatrze to nie były pieniądze do przeżycia. Czasem jakieś radio wpadło, jakiś epizod. Ale to jest taki zawód, że jak już myślałam o zmianie, to przychodziła propozycja, której nie mogłam odmówić. Co tu dużo mówić, kocham być aktorką. W pewnym momencie się wszystko się przełamało i teraz jest bardzo dobrze" - powiedziała Małgorzata Rożniatowska dziennik.pl.