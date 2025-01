Tomasz Wolny był związany z TVP od 2010 r. Prowadził koncerty, liczne programy, był prezenterem "Pytania na śniadanie". Ze stacją musiał się pożegnać po zmianie władz stacji. "Nowemu szefostwu zabrakło klasy i odwagi, by przekazać to osobiście, ale w rozmowach z moimi koleżankami i kolegami, jedyny zarzut, jaki podniesiono, to kwestia mojej wiary. Nawet nie ma sensu tego komentować" - napisał wtedy Tomasz Wolny w mediach społecznościowych.

Tomasz Wolny wraca do telewizji

Od jesieni 2024 r. Tomasz Wolny współpracuje z Kanałem Zero. Teraz ma wrócić na szklany ekran. Z nieoficjalnych informacji, do których dotarła Plejada, wynika, że znalazł się na liście uczestników 16. edycji "Tańca z gwiazdami".

Lista uczestników "Tańca z gwiazdami"

Polsat do tej pory oficjalnie ogłosił, że w "Tańcu z gwiazdami" wystąpią: Blanka Stajkow, Adrianna Borek, Maria Jeleniewska i Maciej Kurzajewski, który w programie wystąpi w parze z powracającą do formatu Lenką Klimentovą. Partnerką jednego z uczestników będzie też Agnieszka Kaczorowska. Pojawiają się też informacje, że na parkiecie tanecznego show zobaczymy Grażynę Szapołowską.