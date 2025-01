15 lipca 2023 r. w Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął syn Sylwii Peretti oraz trzech jego znajomych. Wysoka prędkość, z jaką poruszało się auto prowadzane przez Patryka P., była kluczowa dla rozwoju zdarzeń.

Prokuratura dysponuje opiniami biegłych, z których jasno wynika, że do spowodowania wypadku przyczyniły się upojenie alkoholowe oraz brawurowa jazda. Patryk P. miał we krwi 2,3 promila alkoholu. Postępowanie w sprawie właśnie zostało umorzone.

Reklama

Prokuratura o sprawcy wypadku

Z końcem ubiegło roku Prokuratura Okręgowa w Krakowie zdecydowała się umorzyć śledztwo ws. wypadku syna Sylwii Peretti. Potwierdzono, że to Patryk P. był sprawcą tragicznego w skutkach wypadku. Postępowanie umorzono z uwagi na jego śmierć. W komunikacie poinformowano, że kierowca tego dnia poruszał się sportowym pojazdem z prędkością co najmniej 120 km/h. Potwierdzono także, że mężczyzna był pod wpływem alkoholu.

Postanowienie prokuratury

"Postanowieniem z dnia 30 grudnia 2024 roku Prokuratura Okręgowa w Krakowie umorzyła z uwagi na śmierć sprawcy postępowanie w sprawie umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i nieumyślnego spowodowania wypadku w dniu 15 lipca 2023 roku w Krakowie, w ten sposób, że kierujący pojazdem m-ki Renault Megane Patryk P. znajdując się w stanie nietrzeźwości o stężeniu alkoholu etylowego wynoszącym we krwi 2,3 promille, w moczu 2,6 promille jadąc al. Krasińskiego od al. Mickiewicza w kierunku mostu Dębnickiego, nie dostosował prędkości do panujących warunków drogowych, jadąc z prędkością co najmniej 120 km/h i przekraczając prędkość dopuszczalną na tym odcinku drogi o ok. 80 km/h, najechał na słupek U21 i utracił panowanie nad kierowanym pojazdem, zjechał poza lewą krawędź jezdni, uderzył w sygnalizator S-5, a następnie przez schody, doprowadzając do wywrócenia pojazdu na dach i uderzył w mur oporowy, w wyniku czego kierujący pojazdem oraz 3 pasażerowie doznali obrażeń ciała w postaci obrażeń czaszkowo-mózgowych, w wyniku których wszyscy czterej ponieśli śmierć na miejscu zdarzenia tj. o przest. z art. 177 par 2 kk i inne. Postanowienie o umorzeniu śledztwa nie jest prawomocne" - orzekła Prokuratura Okręgowa w Krakowie. Postanowienie prokuratury jest nieprawomocne i przysługuje na nie zażalenie.