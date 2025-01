Nowa edycja "Tańca z gwiazdami" ruszy już w marcu br. Producenci nie czekają do ostatniej chwili i powoli odsłaniają karty. Wiadomo już, kto pojawi się na tanecznym parkiecie i kto będzie trenował wraz z gwiazdami.

Oni wystąpią w programie "Taniec z gwiazdami"

Już wiadomo, że w "Tańcu z gwiazdami" zobaczymy dawnego prezentera TVP a obecnie Polsatu, czyli Macieja Kurzajewskiego. Pojawi się również Blanka Stajkow , Adrianna Borek z kabaretu Nowaki oraz Maria Jeleniewska.

Powroty do "Tańca z gwiazdami"

Do show Polsatu wracają również tancerki Agnieszka Kaczorowska oraz Lenka Klimentova. Z show pożegnała się z kolei Hanna Żudziewicz, która jak poinformowała swoich fanów musiała zrobić sobie przerwę.

Kocham ten program, ale z powodu dużej ilości zobowiązań, na wiosnę muszę zrobić sobie przerwę. Oczywiście będę śledziła program i trzymała kciuki za uczestników. Wiem, że mam tu spore grono fanów programu, dlatego na pocieszenie napiszę , do zobaczenia w jesiennej edycji - wyjaśniła tancerka.

W show zabraknie także Michała Danilczuka. Tancerz, który partnerował Maffashion oraz Majce Jeżowskiej przeszedł do konkurencji. Został jurorem w show "You Can Dance", który wraca na antenę TVN.

Choreograf żegna się z "Tańcem z gwiazdami". On go zastąpi

Okazuje się, że "Taniec z gwiazdami" czekają kolejne zmiany. Tym razem chodzi o choreografa, który przygotowywał układy taneczne dla rywalizujących ze sobą na parkiecie par. Do tej pory robił to w show Tomasz Barański. Z informacji, które krążyły w mediach wynikało, że będzie to Agustin Egurrola. Jednak to nie on zastąpi Tomasza Barańskiego.

Z informacji, do jakich dotarł Pudelek wynika, że do "Tańca z gwiazdami" po chwili nieobecności wróci Maciej Zakliczyński. Choreograf rozstał się z show, bo zastąpił Krzysztofa "Krisa" Adamskiego w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".